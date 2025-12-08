پخش زنده
جهادگران خراسان جنوبی در روزهای اخیر به بیش از ۲۲۰۰ نفر در شهرستانهای نهبندان، زیرکوه و درمیان خدمات ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در آخر هفته گذشته، چهار گروه جهادی در شهرستانهای نهبندان، زیرکوه و درمیان مجموعهای از خدمات درمانی، فرهنگی، آموزشی و حمایتی را ارائه کردند.
مهدی هنری با اشاره به خدمات گروه جهادی مهدییاران بیرجند در روستای چهارفرسخ نهبندان، افزود: این گروه با حضور ۳۰ جهادگر در مدت سه روز به ۴۷۰ نفر خدمات پزشکی و دندانپزشکی ارائه کرد.
وی گفت: در حوزه خدمات مؤمنانه نیز ۴۰ پرس غذای گرم، ۵۰ دست لباس گرم و ۵۰ بسته لوازمالتحریر و ورزشی توزیع شد.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی به اهدای یک دستگاه لپتاپ و تابلو اعلانات به ارزش ۳۵ میلیون تومان به مدرسه روستا اشاره کرد و افزود: مجموع ارزش خدمات این گروه به بیش از ۳۱۵ میلیون تومان میرسد.
هنری درخصوص فعالیتهای گروه جهادی شهید عباس دانشگر قاین در روستای خوانشرف نهبندان، گفت: این گروه با حضور ۹۰ جهادگر از استانهای مختلف، و با حمایت بیناد علوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در مدت سه روز یک هزار خدمت دندان پزشکی ارائه کرد.
وی گفت: رنگ آمیزی و زیباسازی سه مدرسه، فعالیت در حوزههای فرهنگی، هنری، آموزشی و فنیمهندسی از دیگر فعالیتهای این گروه جهادی بوده است.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی گفت: ارزش ریالی خدمات این گروه بیش از ۳۰ میلیارد ریال است.
هنری به فعالیت گروه جهادی فاطمهالزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز اشاره کرد و گفت: این گروه با حضور ۶۰ جهادگر در روستاهای چشمهبید، همتآباد، ملکی، چاهاللهداد و تجنود از توابع زیرکوه، خدمات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و کارآفرینی ارائه داده است.
وی با بیان اینکه این گروه جهادی به بیش از ۴۰۰ نفر خدمترسانی کرد، افزود: ارزش خدمات این گروه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی در خصوص فعالیت گروه جهادی امام جواد (ع) درمیان در روستای مرزی و عشایری آواز نیز گفت: این گروه با ۲۵ جهادگر در حوزه دندانپزشکی برای ۱۷۰ نفر خدمت کشیدن دندان و برای ۲۶۰ نفر ترمیم دندان ارائه و ۳۰۰ بسته مسواک و خمیر دندان توزیع کرد.
هنری گفت: ارزش خدمات ارائهشده توسط این گروه ۷۰۰ میلیون تومان است.
وی افزود: در مجموع این چهار گروه جهادی در روزهای اخیر به بیش از ۲۲۰۰ نفر خدمات مستقیم ارائه کردند که شامل بیش از ۱۷۰۰ خدمت دندانپزشکی، خدمات پزشکی، فرهنگی، آموزشی، فنی، کارآفرینی و حمایتی بوده است.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی گفت: همچنین ۴۰ پرس غذای گرم، ۵۰ دست لباس گرم، ۵۰ بسته لوازمالتحریر و ۳۰۰ بسته بهداشتی نیز در این مناطق توزیع شد.
هنری افزود: ارزش ریالی مجموع خدمات چهار گروه جهادی نیز بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد میشود که نشاندهنده حجم گسترده خدمات جهادگران در استان است.