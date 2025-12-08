دکتر ربانی مدیرکل صدا و سیمای گیلان با حضور در منزل شهید نیما رجب‌پور در لاهیجان، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای گیلان در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس رسانه ملی و گرامیداشت یاد و نام شهید رجب‌پور، وی را مایه افتخار رسانه ملی و استان گیلان دانست و گفت: شهید رجب پور از سردبیران پرتلاش و مؤمن شبکه خبر بود و افتخار ما این است که همکارانی از این جنس در کنار مردم و برای مردم خدمت کرده‌اند و امروز نامشان در بین شهدای سرافراز کشور می‌درخشد.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رسالت رسانه ملی است، افزود: روایت مجاهدت‌ها، اخلاق‌مداری و روحیه فداکارانه شهدایی همچون رجب‌پور می‌تواند نسل جوان را با سیره شهدا و فرهنگ شهادت آشنا کند و ما موظف هستیم این سرمایه‌های معنوی را در قالب برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به جامعه معرفی کنیم.

خانواده شهید رجب‌پور نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه و همراهی سازمان صدا و سیما، بر اهمیت زنده نگه داشتن راه و آرمان فرزند شهیدشان تأکید کردند.

شهید نیما رجب‌پور از سردبیران شبکه خبر اهل شهرستان لاهیجان بود که ۲۷ خردادماه امسال بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سازمان ‎صدا و سیما در تهران به شهادت رسید.