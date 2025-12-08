استاندار خوزستان با بیان اینکه شاخص‌های مهم جرایم در استان خوزستان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی قابل توجه داشته است، گفت: در شاخص آمار زورگیری‌های موثر و همراه با قتل نیز کاهش ۲۹ درصدی محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت استان خوزستان با اشاره به آخرین آمار‌های اعلام‌شده از سوی قائم‌مقام وزیر کشور گفت: وضعیت خوزستان در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شاخص‌های مختلف سرقت رو به بهبود است.

وی با اشاره به آمار سرقت افزود: در شاخص کلی سرقت شاهد کاهش ۱۸ درصدی هستیم و رتبه استان خوزستان در کشور در این زمینه ۵ است.

موالی‌زاده در خصوص سرقت‌های خُرد گفت: در این رشته از جرایم نیز با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بوده‌ایم.

وی درباره سرقت‌های مسلحانه تأکید کرد: آمار سرقت مسلحانه با کاهش چشمگیر ۳۱ درصدی همراه بوده و رتبه کشوری خوزستان در این شاخص ۲ است.

استاندار خوزستان در ادامه به آمار جرایم همراه با عنف اشاره کرد و افزود: این جرایم نیز با کاهش ۲۹ درصدی روبه‌رو شده و رتبه استان در کشور ۶ است.

موالی‌زاده اضافه کرد: در شاخص آمار زورگیری‌های موثر و همراه با قتل نیز کاهش ۲۹ درصدی محقق شده است.

استاندار خوزستان از تلاش‌های همه دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و اعضای شورای تأمین استان که در بهبود این آمار سهیم بودند، قدردانی کرد.