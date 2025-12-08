پخش زنده
استان گلستان که با حضور ۱۷ قوم مختلف، یکی از نمونههای موفق همزیستی در کشور است، علاوه بر تنوع طبیعی، از تنوع انسانی و فرهنگی گستردهای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل استان گلستان که با حضور ۱۷ قوم مختلف، یکی از نمونههای موفق همزیستی در کشور است.
این استان علاوه بر تنوع طبیعی، از تنوع انسانی و فرهنگی گستردهای برخوردار است.
در بسیاری از واحدهای تولیدی گلستان، قومیتهای مختلف در کنار هم فعالیت میکنند.
در بازارهای محلی نیز کسب وکارها با مشارکت چند قوم شکل گرفته و اداره میشود.