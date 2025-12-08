استان گلستان که با حضور ۱۷ قوم مختلف، یکی از نمونه‌های موفق همزیستی در کشور است، علاوه بر تنوع طبیعی، از تنوع انسانی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است.

ایران جان، گلستان؛ سرزمین رنگ‌ها و رفاقت‌ها

این استان علاوه بر تنوع طبیعی، از تنوع انسانی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است.

در بسیاری از واحدهای تولیدی گلستان، قومیت‌های مختلف در کنار هم فعالیت می‌کنند.

در بازارهای محلی نیز کسب‌ وکارها با مشارکت چند قوم شکل گرفته و اداره می‌شود.