به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم دزفول گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در محور دزفول ـ شوشتر، مقابل شرکت فولاد، یک نفر جان باخت و سه تن مصدوم شدند.

رضا معمارزاده با اشاره به اینکه این حادثه صبح امروز دوشنبه (۱۷ آذر) رخ داد و بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند، ادامه داد: متأسفانه یک بانوی سرنشین در محل حادثه به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و سه مصدوم آقا نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند که حال عمومی آنها مساعد می‌باشد.