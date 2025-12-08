تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار، آزادی حدود ۳۰۰ زندانی و حل بخش مهمی از مشکلات ثبتی و ملکی استان در نشست پیگیری مصوبات سفر قضایی به زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ پایان بخش برنامه سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان حضور در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی و اختصاص اعتبارات برای رفع مشکلات حوزه قضایی استان بود.

محسنی اژه‌ای در این جلسه گفت: در جریان دومین سفر هیات عالی قضایی به استان زنجان طی دوره اخیر، مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه قضایی این استان، تخصیص داده شد.

وی اضافه کرد: ضرورت دارد مسئولان مربوطه از جمله مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادگستری کل استان زنجان به درخواست‌های مردمی واصل شده در جریان این سفر، به صورت سریع، ویژه و طبق موازین قانونی رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارش بازدید خود از زندان مرکزی زنجان از فراهم شدن مقدمات آزادی ۳۰۰ زندانی همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به زنجان خبر داد و گفت: تعدادی از این ۳۰۰ نفر هم‌ اکنون آزاد شده و مابقی نیز ظرف روزهای آتی آزاد می‌شوند.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی سخنانی اظهار کرد: شهر قیدار در استان زنجان دارای پهنه چهار هزار هکتاری است که کل این پهنه و عرصه موقوفه اعلام شده بود، ما در جریان سفر سال ۱۴۰۱ هیات عالی قوه قضاییه به استان زنجان، مشاهده کردیم که املاک ساخته‌ شده در قیدار به صورت قولنامه‌ای بین مردم خرید و فروش می‌شود و اوقاف نیز رضایت نمی‌دهد و از این حیث، مشکلات زیادی پدید آمده است.

رئیس دستگاه قضا در جریان همان سفر، دستورهایی را ناظر بر رفع این مشکل صادر کرد که به موجب آن، جلسات استانی و میان‌دستگاهی متعددی برگزار شد و در نهایت مشکل ۱۲ هزار و ۶۸۰ واحد، مرتفع شد.

علی اصغر رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در جریان سفر هیات عالی قضایی به استان زنجان با ۳۲۵ نفر ملاقات صورت گرفت و بیش از هزار و ۸۷۰ درخواست و نامه مردمی واصل شد.

حجت‌ الاسلام و المسلمین علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان از اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی پیشین هیات عالی قضایی به این استان که در آذرماه سال ۱۴۰۱ انجام شده بود خبر داد و گفت: حل مشکل اسناد منطقه سوگند شهرستان خرمدره بعد از ۴۰ سال و صدور هزار سند تا به امروز، رفع معضل اسناد اراضی کشاورزی روستای قِروه شهرستان ابهر به مساحت ۵۰۰ هکتار و صدور اسناد برای کشاورزان، احیای پل قدیمی و صدساله «میربهاء‌الدین» بر روی رودخانه زنجان‌رود با انجام پیگیری‌های قضایی و همچنین رفع موانع تولید شرکت نخ‌تایر صبا از جمله اقدامات انجام شده مجموعه قضایی استان زنجان در اجرای مصوبات سفر هیات عالی قضایی به این استان در سال ۱۴۰۱ است.