ارائه شش خدمت فرآیند هویتی در ثبت احوال استان سمنان غیر حضوری و الکترونیک شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت: با راه اندازی از ۶ طرح فناورانه، فرایند‌های اصلی هویتی از جمله صدور شناسنامه نوزاد، گواهی وضعیت تأهل، گواهی فوت و حتی انحصار وراثت به‌صورت کامل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.

امیر کاظمی افزود : خدمات جدید اینترنتی هزینه‌ای مطابق تعرفه‌های رسمی داشته باشد، اما نکته مهم این است که این خدمات هزینه‌های رفت و آمد، زمان و تردد‌های شهری مردم را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

کاظمی افزود: پس از الکترونیکی‌شدن گواهی ولادت و ایجاد سامانه تعیین‌نام، صدور غیرحضوری شناسنامه نوزاد نهایی شد و دیگر هیچ مراجعه‌ای برای ثبت ولادت لازم نیست.

وی با اشاره به یکی از خدمات پرکاربرد سازمان گفت:گواهی وضعیت تأهل اکنون کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود؛ اقدامی که به کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک می‌کند.

امیر کاظمی گفت: صدور هوشمند گواهی فوت راه‌اندازی شده و خانواده متوفی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه صحیح این گواهی را دریافت کنند و این خدمت برای خانواده‌های داغدار مهم و تسهیل‌گر است.

وی با اشاره به اینکه انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال انتقال پیدا کرده است، گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال منتقل شد و اکنون این گواهی به‌صورت خودکار، غیرحضوری و بدون درخواست صادر می‌شود.

کاظمی درباره سامانه قوانین و مقررات هم افزود: به‌دلیل حجم گسترده قوانین و آیین‌نامه‌ها، سامانه قوانین و مقررات طراحی شد تا همکاران و مردم بتوانند مقررات مورد نیاز را سریع و هوشمند جست‌و‌جو کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان همچنین گفت: مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان (CRM) نیز راه اندازی شده و شهروندان از طریق شماره ۱۵۱۰ می‌توانند درخواست‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.