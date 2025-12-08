به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رقیه موسویان روز دوشنبه افزود: این تیم پزشکی برای نخستین بار در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه به آذربایجان‌غربی سفر می‌کند و خدمات مشاوره و ویزیت رایگان به زوج‌های نابارور ارائه می‌دهد.

وی تأکید کرد که تیم مذکور، علاوه بر روش‌های علمی، از شیوه‌های طب ایرانی-اسلامی برای رفع مشکلات ناباروری بهره خواهد برد و خدمات خود را در شهرستان‌های استان نیز ارائه می‌دهد.

مسوول بسیج جامعه زنان ادامه داد: از جمله اهداف بسیج جامعه زنان، کمک به تحکیم و تعالی خانواده، ترویج جمعیت‌پذیری و تشویق به فرزندآوری است که حضور این تیم پزشکی در استان در راستای تحقق این اهداف انجام می‌گیرد.

وی به فعالیت‌های گسترده بسیج جامعه زنان در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده اشاره کرد و گفت: آموزش مهارت‌های فنی و کسب‌وکارهای خانگی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارآفرینان و مشاوران کسب‌وکار، و شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان استان از جمله اقدامات مهم این سازمان است.

به گفته موسویان، هم‌اکنون حدود ۵۰۰ گروه جهادی در استان فعال هستند که در حوزه‌هایی مانند کمک‌های معیشتی، حمایت از محکومان، تهیه سیسمونی و کمک به محرومان فعالیت می‌کنند.

مسوول بسیج جامعه زنان آذربایجان‌غربی همچنین از برگزاری جشنواره ملی «ایران‌دخت» با هدف ترویج مد و لباس عفیفانه و تولید پوشاک مطابق با گفتمان انقلاب اسلامی خبر داد.

وی توضیح داد که در سطح استان جشنواره «دنیز دوخت» برگزار می‌شود تا در زمینه طراحی و تولید لباس‌های اسلامی و ایرانی رقابت شکل گیرد و آثار برتر در قالب نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی ارزیابی و داوری شوند. آثار برگزیده به جشنواره ملی ارسال و در صورت تأیید، حمایت‌های لازم برای تولید انبوه آن‌ها صورت خواهد گرفت.

موسویان به برگزاری جشنواره «نهال» برای نونهالان در مهدهای کودک و پیش‌دبستانی نیز اشاره کرد و گفت: این جشنواره شامل آثار هنری و قرآنی کودکان است و تاکنون حدود ۸۰۰ اثر جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: آثار برتر در نمایشگاهی در استان به نمایش گذاشته شده و به صورت کشوری نیز در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شوند.

مسوول بسیج جامعه زنان استان با تأکید بر نقش بسیج جامعه زنان به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد مردمی بانوان، گفت: این سازمان بر اساس اصول اسلام ناب و تجلی گفتمان امامین انقلاب فعالیت می‌کند و تربیت نونهالان با محوریت مادران و مربیان در مساجد یکی از اهداف کلیدی آن است.

وی گفت: هم‌اکنون نزدیک به ۹۰ مهد قرآنی در مساجد استان فعال است که در آن‌ها آموزش‌های دینی و قرآنی به نونهالان ارائه می‌شود. علاوه بر این، حلقه‌های صالحین نیز برای بزرگ‌ترها و نونهالان در پایگاه‌های مساجد برگزار می‌شوند تا تربیت دینی و فرهنگی کودکان تقویت شود.

موسویان در ادامه به فعالیت‌های جهادی و امدادی سازمان اشاره کرد و گفت: رزمایش گردان‌های کوثر، کمک به بحران‌های طبیعی مانند زلزله و سیل، و حمایت از محرومان و خانواده‌های نیازمند از جمله اقدامات این سازمان است.

وی اضافه کرد: همچنین شبکه‌سازی نخبگان و فعالان اجتماعی، شناسایی زنان شاخص و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در برنامه‌های مختلف از دیگر فعالیت‌های مهم سازمان محسوب می‌شود.

مسوول بسیج جامعه زنان استان خاطرنشان کرد: سازمان بسیج جامعه زنان با برگزاری مراسم، جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری در ترویج ارزش‌های اسلامی، حمایت از خانواده و توسعه فرهنگی و اجتماعی بانوان ایفا می‌کند.