به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سیدمحمد حسینی‌طباطبایی افزود: این ۶مدرسه از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ساخته و تا پایان امسال تکمیل می شود.

به گفته وی، ساخت این مدارس با هدف گسترش عدالت آموزشی و رفع نیازهای آموزشی در مناطق مسکن مهر استان در دستور کار قرار گرفته است و این پروژه‌ها از جمله مدارس نیمه‌تمامی بودند که با تأمین اعتبارات جدید از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: مدرسه ۹ کلاسه رستم‌زاده سمنان ۸۰ درصد، مدرسه ۱۰ کلاسه مرادی سمنان ۷۰ درصد، مدرسه ۱۲ کلاسه امام حسن مجتبی سمنان ۴۵ درصد، مدرسه مهر دامغان ۸۰ درصد و مدرسه مهر دجزین بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و مدرسه سایت مسکن مهر گرمسار نیز تکمیل شده است.

حسینی‌طباطبایی در ادامه با اشاره به نقش هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در حوزه آموزشی گفت: در سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز وزارت راه و شهرسازی ۵۰ درصد هزینه ساخت مدارس را پرداخت می‌کند و در همین راستا تاکنون تفاهم‌نامه ساخت ۴۱ مدرسه در استان سمنان به امضا رسیده که پنج مورد از آن‌ها به مرحله کلنگ‌زنی رسیده است.