سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران، در بازدید از مرکز نگهداری معتادان متجاهر ساری، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های رسیدگی و تبدیل این مرکز به اتاق فکر بازتوانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در روند رسیدگی به معتادان متجاهر، اعلام کرد: مرکز ماده ۱۶ قاجارخیل ساری باید به اتاق فکر بازتوانی و بازگشت این افراد به جامعه تبدیل شود.

سید امیر حسینی‌جو در حین بازدید از این مرکز دولتی، با قدردانی از تلاش‌های بهزیستی و نیروی انتظامی، گفت: افراد نگهداری‌شده در این مرکز عضوی از جامعه هستند و وظیفه ما ارائه خدمات باکیفیت و مسئولانه به آنان است.

وی هدف اصلی این مراکز را بازگشت مؤثر افراد به جامعه دانست و افزود: افزایش معتادان متجاهر نشان می‌دهد بخشی از روندها نیازمند بازنگری جدی است.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری با اشاره به ظرفیت‌های مرکز قاجارخیل، بر ضرورت حرکت به سمت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و ایجاد درآمد برای مددجویان تأکید کرد.

حسینی‌جو در پایان اعلام آمادگی کرد تا با دریافت راهکار از مجموعه مرکز، زمینه اجرای آنها را فراهم کند.