گرچه میانگین کیفیت هوای تهران برروی عدد ۱۳۹ و ناسالم برای گرو‌های حساس را نشان می‌دهد، اما شاخص کیفیت هوا در ۱۷ ایستگاه هواشناسی در وضع قرمز، در ۹ ایستگاه در وضع نارنجی و ۴ ایستگاه در وضع زرد قرار دارد. طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۵۳ و در وضع نا سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع «پاک»، ۱۲۳ روز «قابل قبول»، ۱۱۰ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۱۹ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنا براعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.