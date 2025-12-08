پخش زنده
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست گفت: ۳۷۰ شرکت دانشبنیان فعال در حوزه آب و آبفا، نقشی محوری در غلبه بر چالشهای صنعت آب ایران دارند، مشروط بر اینکه فرصت اجرای طرحها و حضور عملی در این عرصه به آنها داده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب، نشست تخصصی «توسعه فناوریهای نوین در حوزه آب و فاضلاب» با حضور جمعی از مسئولان وزارت نیرو، پژوهشگران، متخصصان و فعالان بخش خصوصی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
در این نشست، سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست، به تبیین مأموریتها و وظایف این ستاد و نقش آن در توسعه بازار فناوریهای نوین پرداخت و با اشاره به فعالیت حدود ۳۷۰ شرکت دانشبنیان در حوزه آب و آبفا گفت: این شرکتها میتوانند نقش کلیدی در عبور از چالشهای موجود در صنعت آب کشور ایفا کنند، مشروط بر آنکه مورد حمایت و اعتماد جدی قرار گیرند و فرصت حضور در میدان عمل به آنان داده شود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیط زیست تأکید کرد: یکی از مأموریتهای ستاد آب، انرژی و محیطزیست، شناسایی فرصتها و معرفی آنها به دستگاههای اجرایی و ذینفعان از یکسو، و شناسایی چالشها و گلوگاههای صنعت از سوی دیگر است.
نوربخش ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، تحول جدی در بهرهوری و کارآمدی صنعت آب کشور رقم بخورد.
در ادامه نشست، هفت شرکت دانشبنیان آخرین دستاوردهای خود را در زمینههای هوشمندسازی شبکهها، نشستیابی، بازچرخانی و شیرینسازی آب ارائه کردند.
در بخش دیگری از برنامه، تابعجماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، با تأکید بر ضرورت فناوری و دانشبنیان شدن پروژههای صنعت آب گفت: توسعه کشور بدون فناوری، پژوهش و شرکتهای دانشبنیان ممکن نیست. بزرگترین حمایت از این شرکتها، ایجاد بازار و فراهمکردن امکان ورود آنان به عرصه رقابت و اجرای پروژههاست.
وی گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان یکی از سیاستهای اصلی و راهبردی وزارت نیروست؛ چراکه مسیر رشد و توسعه از فناوری میگذرد و دستیابی به فناوری جز از طریق علم، تحقیق و پژوهش حاصل نمیشود.