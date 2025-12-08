پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از آمادگی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور تامین برق پایتخت در شرایط بحران خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در نشست نظارت عالیه شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مراکز و استفاده از تجهیزات بهروز بر اهمیت و رعایت نکات ایمنی توسط تمامی افراد شاغل در این شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت تهران بهعنوان پایتخت کشور و برگزاری برنامههای مناسبتی مهم در این شهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمادگی لازم در جهت خدمترسانی به مشترکان با رعایت کامل دستورالعملهای ایمنی با استفاده از به روزترین زیرساختها و همچنین نرمافزارها دارد.
وی در ادامه افزود: حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه برق با هدف ارائه سریعترین و بهترین خدمات از اهمیت ویژهای برخوردار است و تمامی کارشناسان و متخصصان توزیع برق پایتخت با استفاده از فناوریهای نوین، بهمنظور پایش و مدیریت شبکه برق پایتخت در اصلاح و کنترل فرآیندها تلاش میکنند.
وی در سخنان خود با اشاره به نوسازی زیرساختهای شبکههای توزیع برق با توجه به دستورالعملهای ایمنی تصریح کرد: طی سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در خصوص بهداشت، محیطزیست و ایمنی کار و حفظ جان همکاران انجام شده و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، فعالیتهایی در خصوص آموزش افراد شاغل در توزیع برق پایتخت صورت گرفته است که میتوان به راهاندازی پارک تخصصی آموزش و فناوریهای نوین در این حوزه اشاره کرد.
ناظریان در ادامه یادآور شد RCA و تحلیل حوادث در توزیع برق پایتخت برای تمامی همکاران ما اهمیت دارد و نقش مهمی در پیشگیریها ایفا میکند و این امر در بهبود فرآیند بسیار حائز اهمیت بوده که اقدامات بسیار خوبی توسط متخصصان این شرکت انجام شده است.
علیرضا خیامی مدیر کل دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و بهام توانیر در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طی سنوات اخیر بر اهمیت رعایت دستورالعملهای ایمنی و ۱۰ فرمان ابلاغ شده از سوی مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد و گفت: امید است تا با رعایت شیوهنامههای اعلام شده در این حوزه توسط همکاران شاغل در شرکتهای توزیع برق کشور شاهد حفظ جان و سلامت آنها باشیم و بتوانیم بهترین خدمات را به هموطنان سراسر کشور ارائه دهیم.
خیامی تصریح کرد: ارائه بهترین خدمات با استفاده از بهروزترین نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک با تلاش افراد شاغل در این شرکت محقق شده است.
در ادامه این نشست، علی مقیمی مدیر دفتر بهام شرکت توزیع نیروی برق کردستان و سرپرست نظارت عالیه شرکت توانیر از ابلاغ ۱۰ فرمان حوزه بهام توسط مدیرعامل شرکت توانیر قدردانی کرد و گفت: باتوجه به اهمیت جلوگیری از حوادث، رعایت نکات ایمنی در تمامی سازمانها انتظار میرود تا تمامی مدیران به این موضوع توجه کرده تا در جهت تحقق آن گامهای موثری برداشته شود.