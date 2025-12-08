تقدیر استاندار آذربایجانغربی از عملکرد مدیرکل راه و شهرسازی
استاندار آذربایجانغربی از عملکرد مدیرکل راه و شهرسازی در اجرای طرحهای راهسازی و توسعهای استان تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: عملکرد راه و شهرسازی آذربایجانغربی در توسعه راههای ارتباطی قابل تقدیر است و این روند باید ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: توسعه شبکه ریلی و راههای ارتباطی آذربایجانغربی در اولویت است و همت عالی میطلبد تا شاهد توسعه بیش از پیش محورهای مواصلاتی استان باشیم.
استاندار آذربایجانغربی گفت: توسعه بخش فرودگاهی استان از دیگر موارد مورد تاکید است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی بیان کرد: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو در توسعه راههای ارتباطی آذربایجانغربی مورد تاکید است و باید از این ظرفیت نیز بهرهبرداری لازم را کرد.
وی تاکید کرد: اتصال شبکه ریلی آذربایجانغربی به شبکه بینالمللی از دیگر مسائل مورد تاکید است که میتواند عاملی برای توسعه بیش از پیش استان باشد.