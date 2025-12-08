به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، معاون دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در جمع خبرنگاران گفت: در بخش پسران، ۱۹۳ دانشجو از ۱۰ دانشگاه استان در ۹ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت و در بخش دختران نیز ۱۸۱ دانشجو از هفت دانشگاه در ۹ رشته با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

امیرحسین حاتمی افزود: این رقابت‌ها با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم افتتاح خواهد شد.

به گفته وی، دانشجویان در رشته‌هایی از جمله بدمینتون، والیبال، فوتسال، بسکتبال سه‌نفره، تنیس، تنیس روی میز، شطرنج و فوتبال‌دستی به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان قزوین هم گفت: این المپیاد به‌مناسبت روز دانشجو و گرامی‌داشت شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود و در روز ۲۲ آذرماه با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان خواهد داد.

محمود حیدری تصریح کرد: رقابت‌ها در سالن ورزشی و مجتمع خوابگاهی دانشگاه امام خمینی برگزار می‌شود؛ همچنین برخی رشته‌ها در دانشگاه علوم پزشکی، پیام‌نور، سالن سپاه و دانشگاه علامه قزوینی میزبانی خواهد شد.