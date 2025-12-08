آغاز المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای قزوین از فردا
اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای استان قزوین از ۱۸ تا ۲۲ آذرماه به میزبانی دانشگاه بینالمللی امام خمینی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، معاون دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام خمینی در جمع خبرنگاران گفت: در بخش پسران، ۱۹۳ دانشجو از ۱۰ دانشگاه استان در ۹ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت و در بخش دختران نیز ۱۸۱ دانشجو از هفت دانشگاه در ۹ رشته با یکدیگر مسابقه میدهند.
امیرحسین حاتمی افزود: این رقابتها با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم افتتاح خواهد شد.
به گفته وی، دانشجویان در رشتههایی از جمله بدمینتون، والیبال، فوتسال، بسکتبال سهنفره، تنیس، تنیس روی میز، شطرنج و فوتبالدستی به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس هیأت ورزشهای دانشگاهی استان قزوین هم گفت: این المپیاد بهمناسبت روز دانشجو و گرامیداشت شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه برگزار میشود و در روز ۲۲ آذرماه با معرفی برترینها به کار خود پایان خواهد داد.
محمود حیدری تصریح کرد: رقابتها در سالن ورزشی و مجتمع خوابگاهی دانشگاه امام خمینی برگزار میشود؛ همچنین برخی رشتهها در دانشگاه علوم پزشکی، پیامنور، سالن سپاه و دانشگاه علامه قزوینی میزبانی خواهد شد.