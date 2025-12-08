تعویض کنتور‌های خراب و فرسوده در استان، در یک سال گذشته، ۱۱۴.۵ در صد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون خدمات مشترکان و درآمد آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: از ابتدای آذرماه سال گذشته تاکنون، ۶۴ هزار و ۷۴۲ کنتور خراب و فرسوده با هدف افزایش دقت اندازه گیری و جلوگیری از هدررفت آب تعویض شده است، که رشد بیش از دوبرابری را درمقایسه با مدت مشابه به همراه داشته است.

آسیه‌سادات ملاباشی افزود:در این مدت همچنین ۲۰ هزار و ۳۱۸ انشعاب آب و ۱۴ هزار و ۵۵۶ فقره انشعاب فاضلاب هم نصب شده است.

وی در خصوص کشف انشعابات غیرمجاز هم گفت: برخورد با این انشعاب ها، یکی از سیاست‌های جدی برای حفاظت از منابع و جلوگیری از هدررفت آب است و در یک سال گذشته، در مجموع ۱۸۶۸ انشعاب غیر مجاز آب و فاضلاب در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

ملاباشی ادامه داد: رویکرد این معاونت سرعت‌بخشی، دقت‌افزایی و صیانت از حقوق مشترکان است و تلاش شده خدمات حیاتی حوزه آب و فاضلاب با کیفیت بالاتر و در زمان کوتاه‌تر به مردم ارائه شود.