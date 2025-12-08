مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه صنایع کوچک به‌عنوان سنگ بنای توسعه صنعتی هستند گفت: در هنگام تدوین دومین برنامه هفت‌ساله کشور در سال ۱۳۳۵، جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی مورد توجه جدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما ؛ قاسم خرمی در نخستین همایش رتبه بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME ۱۰۰) افزود: سازمان صنایع کوچک به‌طور کلی از پیشنهاد سازمان مدیریت صنعتی و ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شد و در سال ۱۳۶۰ به وزارت صنایع و معادن پیوست.

وی ادامه داد: امروزه مفهوم صنایع کوچک فقط ادامه صنایع کارگاهی یا فُرِدِ کوچک‌شده صنایع بزرگ نیست؛ بلکه به‌واسطه تعداد کارکنان، واحد‌های کوچک تعریف می‌شوند. مفهوم صنایع کوچک در جهان ساری و جاری است و متاثر از تفکراتی مانند «فلسفه عدالت به‌مثابه انصاف» است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: بر پایه اندیشه‌های لیبرالی و نظریه‌های دولت رفاهی، نظریه «الگوی نیاز‌های اساسی» شکل گرفته است. در دهه ۱۹۷۰ تأکید بر این بود که توسعه باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی بیشتر مردم به نعمت‌های توسعه منجر شود و صنایع کوچک به‌عنوان سنگ بنای توسعه صنعتی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: در ایران، این مفهوم با کم‌توجهی تاریخی مواجه شد، اما در هنگام تدوین دومین برنامه هفت‌ساله، جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی مورد توجه جدی قرار گرفت. در آن دوره، نخستین بانک توسعه کشور نیز مورد اشاره بود.

خرمی با بیان اینکه این همایش به‌طور رسمی برای نخستین بار در سطح کشور با همکاری دو سازمان تخصصی برگزار می‌شود گفت: پایه‌گذاری یک رویداد جدید ملی میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان صنایع کوچک در شهرستان‌ها و شهرک‌های صنعتی مطرح شده است. این رویداد با همکاری تاریخی سازمان صنایع کوچک، هیدروژ و استاندارد و سایر سازمان‌های توسعه‌ای انجام می‌شود که بر پایه مطالعات، ارزیابی‌ها و پیشنهاد‌های سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شده‌اند.

وی گفت: تیرماه امسال فراخوانی برای شرکت‌ها ارسال شده و شرکت‌ها در سامانه ثبت‌نام کردند. ارزیابان پس از بازدید حضوری، مردودات و شواهد را ثبت و امتیازات را وارد کردند و دبیرخانه این امتیازات را بررسی کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: شرکت‌ها مدل‌های موفق جهانی را بررسی کردند و نمونه‌هایی از هند، امارات و کره جنوبی مدنظر بود. این مطالعات منجر به تدوین «مدل خاص صنایع کوچک و متوسط ایران» شد و بر اساس این مطالعات پیش رفت.