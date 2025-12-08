به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابک سلحشور افزود: استفاده از ظرفیت و نظر مشورتی کارشناسان ژنتیک سازمان در کمیسیون‌های سقط قانونی از چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و این موضوع با توجه به نتایج قابل توجه آن در یکسال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به جذب متخصصان ژنتیک در سازمان طی سال‌های اخیر و فعالیت آنان در استان‌های مختلف کشور، به همه استان‌ها ابلاغ شد که برای تفسیر آزمایش‌های ژنتیک و راستی آزمایی این تفاسیر و نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه‌های خارج از سازمان حتما از نظر کارشناسی متخصصان ژنتیک سازمان نیز استفاده شود و این کارشناسان در ساعات مختلف شبانه روز به صورت آنکال آماده همکاری با کمیسیون‌های سقط قانونی هستند.

معاون سازمان ادامه داد: در حال حاضر استان‌های تهران، مازندران، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی متخصص ژنتیک مقیم دارند، اما این افراد در قالب کمیته ژنتیک سازمان و به صورت آنکال پاسخگوی کمیسیون‌های سقط از سراسر کشور هستند و ضمن بررسی پرونده‌های متقاضیان سقط قانونی و آزمایش‌های ژنتیک آنان، تفسیر و نتیجه به دست آمده را برای اعلام نظر نهایی به کمیسیون سقط اعلام می‌کنند.

سلحشور در خصوص دلایل استفاده از نظر مشورتی متخصصان ژنتیک سازمان در کمیسیون‌های سقط، گفت: یکی از مشکلات سازمان در کمیسیون‌های سقط قانونی، به نتایج و تفاسیر آزمایش‌های ژنتیک ارسالی از سوی آزمایشگاه‌های خارج از سازمان مربوط می‌شد. این تفاسیر گاهی به صورت ناقص و یا دارای ایراداتی به سازمان ارسال می‌شد به همین دلیل برای تفسیر آن نیازمند کمک ثانویه بودیم.

وی افزود: این درحالی است که بر اساس ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی در صدور مجوز‌های سقط قانونی باید نسبت به صحت تفسیر نتایج و آزمایش‌ها اطمینان کامل داشته باشد و سپس مجوز را صادر کند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه نتایج و تفاسیر آزمایش‌های ژنتیک ارسالی از سوی آزمایشگاه‌های بیرون سازمان توسط کارشناسان ژنتیک سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: در ارزیابی این نتایج صحت تفاسیر ارسالی و یا ایرادات و اشکالات آن احصا شد به نحوی که تنها طی یکسال گذشته در پنج پرونده سقط قانونی، از تفاسیر نادرست و صدور مجوز سقط جلوگیری شد.