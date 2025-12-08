به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: برای تسهیل موجبات اعمال نظارت‌های قانونی و کاهش زمینه‌های وقوع سرقت باید محل فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات متمرکز و به یک مکان خاص محدود و منحصر شود.

حجت الإسلام براتی زاده در سومین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع سرقت استان طی سال جاری با اشاره به سه رکن اصلی و اثرگذار در جرم سرقت گفت: مال باخته (شاکی)، سارق و خریدار مال مسروقه از اجزا مؤثر و مرتبط با سرقت هستند و بطور ذاتی در این فرایند دخالت دارند.

مقام عالی قضایی استان وجود انحراف در ماهیت فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات را بعنوان یکی از عوامل مهم افزایش جرم سرقت برشمرد و اظهار کرد: برای کاهش موارد و مصادیق سرقت یکی از سازوکار‌های عملی می‌تواند انحصار و تمرکز محل فعالیت ضایعاتی‌ها در یک مکان محدود با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اعمال نظارت‌های قانونی باشد و خوشبختانه اقدامات مناسبی نیز در این خصوص از جمله جانمایی مکان جدید در همین راستا در استان صورت گرفته است.

کاهش آمار سرقت از اماکن دولتی

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی بررسی‌های معمول از مسیر داده‌های آماری در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده به میزان کمی و کیفی وقوع جرم سرقت در اماکن دولتی در سال جاری روند کاهشی را نشان می‌دهد.

حجت الإسلام براتی زاده همچنین بر ضرورت تسریع در فرایند اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با جرم سرقت به منظور تقویت سازوکار بازدارندگی لازم به منظور جلوگیری از تکرار این جرم تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت انسجام بخشی داده‌های آماری ارائه شده از سوی مراجع قضایی و انتظامی گفت: این سازوکار باید به نحوی مدیریت شود که با مغایرت‌های آماری از سوی مراجع قضایی و ضابطان انتظامی مواجه نشویم و ضرورت دارد از همان ابتدا در ثبت وقایع دقت لازم صورت پذیرد.

سیدجواد ایلالی اظهار کرد: در بحث سرقت از اماکن دولتی چنانچه اهمال یا سهل انگاری مدیری در نگهداری از اماکن و وسایل دولتی احراز شود مطابق قوانین موضوعه و البته بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی در هر منصب و جایگاهی برخورد خواهد شد.

حجت‌الإسلام حسین یوسفی زرومی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان شمالی در حاشیه سومین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت طی سال جاری از کاهش ۶۳ درصدی سرقت از اماکن دولتی طی ۸ ماهه امسال خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: انتقال مراکز خرید و فروش ضایعات به مناطق خارج از محدوده شهری به صورت متمرکز علاوه بر ساماندهی سازوکار ارائه خدمات و فعالیت‌ها نقش موثری در تقویت روند نظارت‌های قانونی و کاهش موارد سرقت خواهد داشت.

گفتنی است در پایان این نشست از ۱۰ پارکبان پرتلاش و فعال در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت و همکاری با دستگاه‌های متولی در این حوزه تجلیل شد.