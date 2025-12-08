به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تیم‌های مشترک بازرسی شامل بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، ناظرین افتخاری بازنشسته و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در سطح شهر ارومیه، روند توزیع مرغ گرم را به‌طور ویژه پایش کردند.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، واحدهای عمده و خرده‌فروشی مرغ و همچنین نانوایی‌ها و واحدهای تولید نان روغنی مورد بررسی قرار گرفتند تا از کم‌فروشی، گران‌فروشی، اختفا و قطعه‌بندی غیرمجاز جلوگیری شود.

مانی با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان گفت: برای افراد سودجو پرونده تعزیراتی تشکیل شد تا از اخلال در روند توزیع و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار هدف اصلی این اقدامات است. از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مدیریت بازرسی گزارش دهند.