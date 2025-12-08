به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان از توافق برای احداث ۷۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: با افزوده شدن ۲۱۰ مگاوات برق خورشیدی، گام مهمی در مسیر کاهش خاموشی‌ها و عبور از چالش انرژی برداشته می‌شود.

موالی‌زاده مدیریت مصرف انرژی را موضوعی جدی در جامعه دانست و به آمار خاموشی‌های سال گذشته اشاره و عنوان کرد: سهمیه خاموشی خانگی استان ۱۱۰۰ مگاوات بود که ۵۰۰ مگاوات آن به مصارف خانگی مربوط می‌شد. با پیگیری‌ها، این رقم در مقطعی به نصف کاهش یافت، اما به دلیل مشکلات فنی شبکه دوباره به شرایط قبل بازگشت.