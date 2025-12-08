آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر آرامش در شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان امروز در مراسم آغاز به کار این رزمایش در رشت گفت: در این رزمایش سه روزه سی تیم خودرویی و ده دستگاه موتورسیکلت مبارزه با توزیع کنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر را در دستور کار قرار خواهند داد.

سردار حسین حسن پور افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد و ۲۰ هزار نفر هم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گیلان افزود: مبارزه با مواد مخدر در استان جدی است و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در این زمینه در رصد نیروی انتظامی گیلان و ماموران مبارزه با مواد مخدر است.