به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش آتش سوزی پشت بام چوبی یک مغازه کفاشی در چهارراه چهل تن، خیابان ۱۷ شهریور رشت، ۹ آتش نشان با ۳ خودروی اطفایی از ۲ ایستگاه نزدیک محل حادثه به نشانی موردنظر اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه مردم قبل از رسیدن آتش نشانان تلاش کردند با خاموش کننده‌های دستی حریق را مهار کنند، افزود: گروه‌های عملیاتی با سرعت عمل توانستند آتش سوزی را مهار و از گسترش آن به سقف ساختمان‌ها و منازل مسکونی مجاور جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه وجود مواد قابل اشتعال مانند چوب، چسب و چرم از دلایل گسترش آتش در لحظات اولیه بود، گفت: در این حادثه به کسی آسیب نرسید و علت شروع آتش سوزی در دست بررسی است.

شهرام مومنی به شهروندان توصیه کرد هنگام مشاهده حریق، به سرعت با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیرند.