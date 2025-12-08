به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر صادر شده که ۱۶ هزار مگاوات آن به قرارداد تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرده و امیدواریم ماه آینده از مرز ۴۰۰۰ مگاوات عبور کنیم؛ همچنین بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا تابستان سال آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به ۱۱ هزار مگاوات برسانیم؛ این در حالی است که طی یک دهه گذشته توسعه سالانه تنها حدود ۱۲۰ مگاوات بوده است.

رئیس ساتبا با اشاره به جهش اخیر در توسعه تجدیدپذیر گفت: اکنون ماهانه بیش از ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق افزوده می‌شود و با حمایت دولت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی امیدواریم این عدد را به ۸۰۰ مگاوات در ماه برسانیم.

طرزطلب، یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه تجدیدپذیر‌ها را موضوع تامین مالی دانست و گفت: مشکل فعلی ما موضوع وثایق است؛ صندوق اعلام کرده برای دریافت تسهیلات، بخش خصوصی باید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وثیقه خارج از طرح ارائه کند. این موضوع برای شرکت‌های صادرات‌محور قابل حل است، اما برای دیگر سرمایه‌گذاران، نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران می‌توانند ۱۰ درصد ظرفیت قراردادی خود را صادر کنند، اضافه کرد: این امر به این معناست اگر سرمایه گذار ۱۰۰۰ مگاوات قرارداد داشته باشند، امکان صادرات ۱۰۰ مگاوات برق خواهند داشت و باید به این موضوع نیز توجه شود.

طرزطلب بر لزوم تعهد صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا خرید برق تجدیدپذیر از تابلوی برق سبز در بورس انرژی تاکید کرد.

در آیین امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، مقامات عالی‌رتبه دولت، مجلس و بخش خصوصی بر ضرورت توسعه سریع ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر، رفع موانع مالی و ایجاد مسیر‌های حمایتی جدید برای مشارکت بخش خصوصی تاکید کردند.