فرماندار تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی از دل محلات و حول محور مساجد شکل گرفت، بر لزوم فعال‌سازی دوباره ظرفیت‌های مردمی در محلات تأکید کرد و گفت: موفقیت این طرح در گرو همدلی، مشارکت و همراهی همه اقشار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در پنجمین جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان تهران با محوریت برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور، با بیان اینکه تجارب ۴۶ ساله نظام نشان داده بدون مشارکت مردم بسیاری از مسائل قابل حل نیست، افزود: انقلاب اسلامی از محلات و مساجد شکل گرفت. همان روحیه، انسجام و محوریت مسجد بود که انقلاب را به پیروزی رساند. امروز هم باید با همین نگاه به سراغ محله‌ها برویم و همه اقشار، جریان‌ها و گروهای اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌های محلی مشارکت دهیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده موجود در محلات از مساجد و کانون‌ها تا پایگاه‌های بسیج و مجموعه‌های شهرداری تأکید کرد: باید افرادی که تاکنون کمتر در ساختارهای رسمی محلی حضور داشتند نیز به جمع ما اضافه شوند. نگاه ما باید باز باشد و فضای مشورتی برای همه اقشار فراهم شود.

خوش‌اقبال تصریح کرد: موفقیت طرح تنها به توان، مدیریت و مشارکت خود محلات وابسته است. تجربه دوازده روز جنگ اخیر نشان داد که مردم علی‌رغم اختلاف‌نظرها، در مسائل کلان پای نظام، رهبری و قانون ایستاده‌اند. باید این ظرفیت را فعال و تقویت کنیم.

وی با اشاره به تجربه مشارکت مردمی در جنگ، بحران‌ها و ابتدای انقلاب گفت: ممکن است در برخی محلات اختلاف سلیقه یا تفاوت‌های قومی و مذهبی وجود داشته باشد، اما در سطح کلان همه بر سر اصل نظام و رهبری مشترک هستیم. باید نقاط اشتراک را تقویت و اختلافات را مدیریت کنیم. هنر ما این است که افراد مختلف و کسانی که ممکن است انتقاد یا فاصله‌ای داشته باشند در کنار خود نگه داریم.

فرماندار تهران افزود: مشارکت مردم در مدیریت محله کمک می‌کند در شرایط قطع ارتباطات یا بحران‌های امنیتی و طبیعی، محلات خودشان محور مدیریت باشند و گروه‌های محلی بتوانند امور را اداره کنند.

وی با تأکید بر اینکه کانون‌های محلی متعلق به همه مردم‌اند گفت: این طرح باید با سرعت در شهر تهران و بخش‌های مرکزی، آفتاب و کن آغاز شود. ممکن است در طول مسیر ترکیب‌ها تغییر کند، افراد اضافه شوند یا سازوکار اصلاح شود، اما اصل کار احیای ظرفیت مردمی و تقویت انسجام اجتماعی است.

در ادامه جلسه، کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران نیز گفت: در نشست مفصل با دستگاهها موضوع مدیریت محله‌محور را به‌طور کامل تشریح کردیم. برای محلات مختلف نیز پایش اولیه انجام شد تا مشخص شود کدام محله‌ها آماده اجرای آزمایشی هستند. در شهر تهران ۳۵۲ محله وجود دارد، اما الزامی به رعایت دقیق تقسیمات محله‌ای قدیم نیست. برای مثال، مجموعه بازار می‌تواند به صورت واحد یکپارچه مدیریت شود.

وی با اشاره به تأکید استاندار تهران برای سرعت‌بخشی به طرح گفت: هدف مدیریت محله‌محور این است که این بخش از جامعه دوباره وارد فرآیند تصمیم‌گیری محلی شود تا انسجام اجتماعی افزایش پیدا کند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری درباره ساختار اجرایی این طرح توضیح داد: یک شورای راهبری در شهرستان تشکیل شده که فرماندار به‌عنوان رئیس شورا، شهردار به‌عنوان دبیر، مدیرکل تبلیغات اسلامی، فرمانده ناحیه بسیج و دو نماینده از تشکل‌های مردمی اعضای آن هستند. این شورا چارچوب تشکیل «شورای پیشرفت محلات» را تعیین می‌کند و در هر محله ساختار محلی مطابق با همین الگو شکل می‌گیرد.

کریمی تأکید کرد: موفقیت طرح به توانمندی، وجاهت و اعتبار افراد محلی وابسته است. بسیاری از کارها با ظرفیت خیرین، شوراهای محلی و مشارکت داوطلبانه پیش می‌رود. این یک فعالیت کاملاً مردمی است