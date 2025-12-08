

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار شد و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حاضر شد. نتیجه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:

* رده بندی:

آرژانتین ۱ - ۵ اسپانیا

* فینال:

برزیل ۳ - ۰ پرتغال

- تیم بانوان ایران در این دوره و در گروه دی ۱ - ۴ از تیم برزیل و ۱ - ۳ از تیم ایتالیا شکست خورد و ۶ - ۲ تیم پاناما را درهم کوبید و با ۳ امتیاز سوم و حذف شد.

- در جدول گلزنان ایرنه کوردوبا از اسپانیا و امیلی مارکوندش از برزیل با ۷ گل به طور مشترک بهترین گلزن شدن و لیدیا موریرا از پرتغال با ۶ گل سوم شد.

برترین‌های مسابقات به این شرح معرفی شدند:

* بهترین بازیکن:

- توپ طلا: امیلی مارکوندش از برزیل توپ نقره‌ای: دبورا وانین از برزیل توپ برنزی: لیدیا موریرا از پرتغال

* بهترین گلزن:

- کفش طلا: امیلی مارکوندش از برزیل (۷ گل و ۲ پاس گل) کفش نقره‌ای: ایرنه کوردوبا از اسپانیا (۷ گل و یک پاس گل) کفش برنزی: لیدیا موریرا از پرتغال (۶ گل و ۳ پاس گل)

* بهترین دروازه بان:

- دستکش طلایی: آنا کاتارینا از پرتغال

* جایزه بازی جوانمردانه: برزیل

- این رقابت‌ها با توجه به برگزاری ۶ دوره رقابت‌های قهرمانی جهان، هفتمین دوره محسوب می‌شود - مسابقات تا سال ۲۰۱۵ برگزار شد. - و تیم برزیل با ۷ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های پرتغال با ۴ نایب قهرمانی و یک سومی در رده دوم و اسپانیا با دو نایب قهرمانی و ۵ سومی در رده سوم قرار گرفتند. تیم فوتسال بانوان ایران در سه دوره قهرمانی جهان حاضر بوده است که در سال ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ در دور گروهی حذف شد.