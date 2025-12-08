برنامه «سیم و زر» با نقد و بررسی رمان مستند «همسفر آتش و برف»، «کتاب فرهنگ» با محوریت کتاب‌های تصویری کودکان، روایت تاریخی قلعه ماران در «هیرکان‌نامه» و روایتی از دوشنبه‌بازار بندرترکمن؛ در برنامه «بازارگردی» از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «سیم و زر» دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۲:۳۰ با بررسی رمان «همسفر آتش و برف» روایت زندگی سردار شهید حاج سعید قهاری و همسرش فرحناز رسولی و یکی از کتاب‌های تقریظ شده مقام معظم رهبری از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«سیم و زر» این هفته میزبان نقد و بررسی رمان مستند «همسفر آتش و برف» است؛ اثری از فرهاد خضری که روایت عاشقانه و جان‌سخت زندگی فرحناز رسولی و سردار شهید حاج سعید قهاری سعیدرا بیان می‌کند.

در این قسمت که دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود، امین خرمی کارشناس مجری برنامه با فرزانه مردی محقق و پژوهشگر کتاب ـ که بخش مهمی از مصاحبه‌ها و مستندات اثر را گرد‌آوری کرده ـ گفت‌و‌گو می‌کند.

«همسفر آتش و برف» یکی از نمونه‌های موفق رمان مستند در ادبیات دفاع مقدس است؛ روایتی که جنگ را تنها از زاویه فرماندهی و میدان نبرد نمی‌بیند، بلکه با نگاهی زنانه و صبورانه، فداکاری‌های یک همسر و مادر جوان را در پشت صحنه‌های سخت‌ترین مأموریت‌ها دنبال می‌کند.

از مرز مریوان و مأموریت‌های پرالتهاب ابتدای دهه هفتاد تا فاجعه شیمیایی حلبچه، صفحات کتاب با گفت‌و‌گو‌های زنده، تصویرسازی‌های دقیق و حس و حال واقعی از روز‌های پرخطر پیش می‌رود.

در بخشی از کتاب، مخاطب به عمق حوادث اسفند ۱۳۶۶ در حلبچه کشیده می‌شود؛ جایی که سعید میان اجساد، مجروحان و کودکان سرگردان، راه می‌رود و هیبت فاجعه شیمیایی را می‌بیند؛ تصویری که یکی از اوج‌های درخشان ادبیات روایی این اثر به شمار می‌آید.

تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در آبان‌ماه جاری و هم‌زمان با هفته کتاب و ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) بر این کتاب منتشر شد؛ اتفاقی که توجه پژوهشگران و مخاطبان ادبیات پایداری را به این اثر بیش از پیش جلب کرده است.

رادیو فرهنگ نیر در پویش «قهرمانان در سایه» که تا ۲۱ اذر ادامه دارد ، بر اساس سه کتاب تقریظ شده رهبری که «همسفر آتش و برف» یکی از آنهاست برگزار کرده است و علاقه مندان می‌توانند روایت یا جمله‌ای کوتاه درباره قهرمان زن زندگی خود بنویسند؛ زنی که همچون مادر کتاب «تب ناتمام»، تپش ایمانش آرام نگرفت، مانند همراه در «خانوم ماه» راه نیمه‌تمام را ادامه داد، یا، چون هم‌سفر شجاع «همسفر آتش و برف» در سرمای سختی‌ها، گرمای پایداری آفرید و از طریق سامانه پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ نوشتار‌های خود را ارسال کنند.

برنامه «کتاب فرهنگ»

«کتاب فرهنگ» در دوشنبه‌های کودک و نوجوان» این هفته، ۱۷ آذر ساعت ۲۰:۰۰، با محور کتاب‌های تصویری کودکان و با حضور مهمانان نوجوان و کارشناس تخصصی کتاب، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه با اجرای بخش‌های متنوع و مشارکت فعال نوجوانان، تازه‌ترین رویداد‌های دنیای نشر کودک را مرور می‌کند.

در ادامه رویکرد تعاملی و کودک‌محور رادیو فرهنگ، برنامه کتاب فرهنگ در دوشنبه‌های کودک و نوجوان به بررسی کتاب‌های تصویری برای کودک و نوجوان می‌پردازد.

این برنامه که از ساعت ۲۰ پخش می‌شود، با حضور کارشناسان و نوجوانان علاقه‌مند به کتاب، فضایی پویا برای گفت‌و‌گو درباره کتاب‌های تصویری فراهم می‌کند.

در این برنامه فاطمه حقیقت‌ناصری گویندگی برنامه را بر عهده دارد و رامین حسین‌نژاد به‌عنوان کارشناس مجری، شیوه‌های خوانش تصویر، نقش کتاب‌های تصویری در پرورش مهارت‌های روایتگری کودکان و اهمیت ادبیات تصویری در تربیت ذهن خلاق را تحلیل می‌کند.

«کتاب فرهنگ» این هفته میزبان مهدیار شفاعی نوجوان ۱۲ ساله و کتاب‌خوان فعال است که از تجربه‌های شخصی‌اش در کتاب‌های تصویری و انتخاب‌های جذاب برای هم‌سن‌وسال‌هایش می‌گوید.

همچنین در برگزاری رویداد ملی ایران جان گلستان ایران، روشا نصیری‌پناه کانون‌یار فعال از استان گلستان، در گفت‌وگوی تلفنی از ظرفیت‌های کتابخانه‌ای و فعالیت‌های ترویج کتابخوانی برای گروه سنی کودک در این استان گزارش می‌دهد.

بخش «آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان» با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی تازه‌ترین اخبار، جشنواره‌ها و کتاب‌های تازه‌منتشرشده را مرور می‌کند.

بخش «بخوان و خلاق باش» با اجرای گروهی از نوجوانان، تجربه‌های جمع‌خوانی و خلاقیت‌های مرتبط با کتاب تصویری را معرفی می‌کند.

«گزارشگر کوچک» نیز با اجرای رایان، نگاه صمیمی و کودکانه‌تری از جهان کتاب برای شنوندگان به ارمغان می‌آورد.

برنامه «هیرکان‌نامه»

برنامه «هیرکان‌نامه» دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۹:۱۵ در ادامه رویداد ملی ایران‌جان – گلستانِ ایران به معرفی قلعه تاریخی مَران در رامیان می‌پردازد؛ اثری باشکوه از دوران اشکانیان تا تیموریان که با کارشناسی استاد اسدالله معطوفی پژوهشگر تاریخ گلستان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«هیرکان‌نامه» در ادامه مسیر ایران‌جان گلستان ایران امروز به یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی و طبیعی استان گلستان یعنی قلعه ماران سر می‌زند قلعه‌ای در رامیان، دژی باستانی که با نام‌های قلعه موران، قلعه میران و دژ تاکی نیز شناخته می‌شود و بر بلندای کوهستان پاقلعه، شکوه چند هزار سال تاریخ را در برابر چشمان بازدیدکنندگان می‌گشاید.

این برنامه با کارشناسی استاد اسدالله معطوفی پژوهشگر برجسته تاریخ گلستان، به بررسی لایه‌های تاریخی، جغرافیایی و روایی این اثر شاخص می‌پردازد.

قلعه ماران در ارتفاع تقریبی ۲۳۰۰ متر از سطح دریا قرار گرفته و چشم‌انداز کم‌نظیری از جنگل‌ها و مراتع جنوب رامیان را به نمایش می‌گذارد.

موقعیت استراتژیک این ارتفاعات سبب شده طی قرن‌ها، حکام و فرمانروایان متعددی این منطقه را برای استقرار، فرماندهی و ییلاق برگزینند.

قدمت این قلعه را برخی پژوهشگران به دوره اشکانیان نسبت می‌دهند؛ جایی که به عنوان اقامتگاه ییلاقی و مرکز استقرار سرداران محلی استفاده می‌شد.

در دوره تیموریان نیز این مکان اهمیت تازه‌ای یافت؛ چنان‌که روایت‌ها می‌گویند تیمور لنگ و پسرش میرانشاه هنگام ورود به رامیان، در کنار قلعه اصلی، دو دژ دیگر بنا کردند.

نام «قلعه میران» نیز از همین دوره ریشه گرفته است، در دوره‌هایی از تاریخ نیز حکام عرب و مغول مدتی بر این ارتفاعات حکم رانده‌اند.

«هیرکان‌نامه» در ادامه مأموریت خود در رویداد «ایران‌جان – گلستان ایران»، هرروز ساعت ۱۹:۱۵ با معرفی یکی از جلوه‌های تاریخی استان گلستان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «بازارگردی»

هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی ایران‌جان – گلستان ایران، برنامه «بازارگردی» دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۲:۲۰ به ورودی بندرترکمن می‌رود؛ جایی که دوشنبه‌بازار، یکی از تماشایی‌ترین میدان‌های اقتصاد محلی و فرهنگ ترکمن، هر هفته جان تازه می‌گیرد.

«بازارگردی» عنوان برنامه‌ای است که به معرفی جاذبه‌های محلی و بازار‌های استان گلستان، اختصاص دارد و امروز در ورودی شهر بندرترکمن به سراغ معرفی بازار محلی دوشنبه‌بازار با رنگ‌ها، صدا‌ها و دست‌رنج زنان و مردان ترکمن می‌رود بازاری که یکی از اصیل‌ترین بازار‌های هفتگی شمال کشور را شکل می‌دهد.

در این بازار که سال‌هاست به‌عنوان جاذبه گردشگری بندرترکمن شناخته می‌شود، انواع تولیدات بومی و صنایع‌دستی ترکمنی از پشتی و قالی‌های دست‌بافت گرفته تا محصولات نمدی، سوزن‌دوزی‌های ظریف، پارچه‌های سنتی و جواهرات محلی عرضه می‌شود.

گفت‌و‌گو با فروشندگان، بخشی از تجربه گرم و صمیمی این بازار به شمار می‌آید.

«بازارگردی» با روایت میدانی خود تلاش می‌کند هم اقتصاد محلی را از نگاه مردم معرفی کند و هم جایگاه دوشنبه‌بازار را در هویت فرهنگی ترکمن‌صحرا نشان دهد؛ بازاری که همچنان تکیه‌گاه تولیدکنندگان کوچک و هنرمندان صنایع‌دستی است.

این برنامه ۱۰ دقیقه‌ای ویژه رویداد ملی «ایران‌جان – گلستان ایران» ساعت۱۲:۲۰ تقدیم شنوندگان رادیو فرهنگ می‌شود.