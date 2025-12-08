به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق برنامه ریزی حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان، گروه‌های مختلف در بازه‌های زمانی متوالی در اردو‌های انتخابی حاضر خواهند شد تا مورد بررسی و آنالیز کادرفنی قرار بگیرند.

عبدی که در حال بررسی گروه اول انتخابی از یکشنبه (۱۶ آذر) است، نفرات جدید را برای دور دوم هم از بین بازیکنانی که پیش از این در اردو‌های رده نوجوانان بودند معرفی کرد که به شرح زیر است؛

امیرمحمد قزوینه، امیرمحمد عابدی، مهراب بادله، اشکان ترابی، مهدی چشم براه، ماهان کوکبی، آرین رادین کیا، محمدامین شاهسونی، محمد امین زامهران، فراز دینداری و امیرمهدی داداشی از استان تهران

محمدرضا یوسفی و سیدمحمدطا‌ها موسوی از استان خراسان رضوی

نوید بیرانوند از استان خوزستان

روح اله رئیسی از استان سیستان و بلوچستان

سارو اسدی از استان کردستان

علیرضا یاری نسب از استان کرمان

آرشام امیری از استان کهگیلویه و بویراحمد

علی دستمرزه و امید قره چماقلو از استان گلستان

عماد زارعی از استان هرمزگان

امیرحسین دشت آبادی و ابوالفضل سعیدی راد از استان یزد

برنامه انتخابی بازیکنان زیر ۲۰ سال کشور به طور مستمر ادامه دارد تا از تمام ظرفیت موجود در کشور با توجه به محدودیت سنی بازیکنان در رده جوانان استفاده شود.