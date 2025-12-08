به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار تربت‌ حیدریه گفت: این رصدخانه به‌ همراه مرکز کنترل و پایش برداشت از منابع آب، در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد و به‌ زودی وارد چرخه بهره‌ برداری می‌ شود.

مجتبی شجاعی افزود: اجرای این طرح از مهم‌ ترین اقدامات حوزه مدیریت منابع آب در شرق کشور به شمار می‌ رود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت علمی و هوشمند منابع آب در شرایط تشدید تنش آبی، ادامه داد: «ویژگی متمایز این رصدخانه نسبت به مراکز مانیتورینگ رایج این است که تنها به ثبت و پایش لحظه‌ ای برداشت چاه‌ ها اکتفا نمی‌ کند، بلکه برای نخستین بار امکان رصد دقیق افت سطح آب‌ های زیرزمینی، تحلیل تغییرات زمانی مخازن و محاسبه کسری مخزن دشت‌ ها را نیز فراهم می‌ سازد. این موضوع یک تحول جدی در سیاستگذاری و مدیریت آب خواهد بود.»

فرماندار تربت‌ حیدریه با اشاره به تجهیز تمامی چاه‌ های کشاورزی و غیرکشاورزی شهرستان به کنتورهای هوشمند افزود: زیرساخت ایجاد این رصدخانه با اتصال شبکه گسترده‌ ای از داده‌ های لحظه‌ ای شکل گرفته است. اکنون بیش از دو هزار حلقه چاه در تربت‌ حیدریه و شهرستان‌ های همجوار از طریق این سامانه قابل پایش است و این ظرفیت به ما کمک می‌ کند الگوی برداشت آب در منطقه را با دقت بالا کنترل و مدیریت کنیم.

شجاعی تأکید کرد: راه‌ اندازی این رصدخانه، نقطه عطفی در حکمرانی هوشمند آب در شرق کشور است. داده‌ های تولیدشده در این مرکز می‌ تواند مبنای تصمیم‌ گیری برای جلوگیری از اضافه‌ برداشت، مدیریت تنش آبی، برنامه‌ ریزی کشت و حفاظت بلندمدت از سفره‌ های آب زیرزمینی باشد.

وی با اشاره به اینکه این طرح قابلیت تبدیل شدن به الگوی ملی را دارد، گفت: چنانچه فرآیندهای این رصدخانه در سطح کشور توسعه یابد، بسیاری از چالش‌ های مربوط به فرونشست زمین، کاهش دبی چاه‌ ها و بحران‌ های ناشی از برداشت‌ های غیرمجاز قابل پیشگیری خواهد بود.