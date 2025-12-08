به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفته دوم دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور گرامی‌داشت زنده‌یاد داریوش بهادری از پیشکسوتان نامدار این رشته برگزار شد. در پایان این دوره از رقابت‌ها نفت‌و‌گاز مسجدسلیمان از سد دیگر تیم خوزستانی کسری‌افق هندیجان گذشت و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

همچنین در گروه دوم ملی‌حفاری اهواز علی رغم تساوی برابر بی‌بی‌یان شاهین‌شهر صدرنشین ماند. معراج مسجدسلیمان دیگر تیم خوزستانی در این گروه نتیجه را به بهفر تهران واگذار کرد.