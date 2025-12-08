پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از توزیع گسترده برنج برای تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی همدان با واردات ۵۸۰۰ تن برنج هندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدحسین خوانساری گفت: این محمولات با هدف افزایش پایداری عرضه، جلوگیری از تنشهای احتمالی در بازار و تأمین نیاز شبکۀ توزیع استان، به انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منتقل شده است.
او افزود: علاوه بر این میزان واردات، با هدف تنظیم بازار و مدیریت قیمتها، بیش از ۲۲۰۰ تن انواع برنج در استان توزیع شده است.
خوانساری تأکید کرد: این طرح با همکاری شبکههای توزیعی، فروشگاههای منتخب و تشکلهای مرتبط اجرا شده و نقش مؤثری در متعادلسازی قیمتها و افزایش دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی داشته است.
مدیرکل غله استان همدان تصریح کرد: تأمین بهموقع برنج، بهعنوان یکی از کالاهای پرمصرف سبد غذایی خانوار، بخش مهمی از سیاستهای امنیت غذایی و مدیریت بازار محسوب میشود.
این مسئول گفت: بهکارگیری سامانههای هوشمند توزیع، نظارت بر روند عرضه و رصد مستمر بازار، از دیگر برنامههای این سازمان برای پیشگیری از نوسانات قیمتی و افزایش اطمینان مصرفکنندگان است.