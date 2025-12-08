روستا‌های هیرد شهرستان نهبندان و لَتی شهرستان درمیان، از تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: گفت: با احداث یک سایت جدید توسعه تلفن و اینترنت پرسرعت همراه در روستای لَتی شهرستان درمیان، اهالی این روستا از این سرویس‌های ارتباطی و خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات بهره‌مند شدند.

بهی، افزود: همچنین با ارتقاء تکنولوژی سایت تلفن همراه روستای هیرد شهرستان نهبندان، پوشش اینترنت پرسرعت همراه در این روستا برقرار شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: این پروژه‌ها با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرا شده است.