روستاهای هیرد شهرستان نهبندان و لَتی شهرستان درمیان، از تلفن و اینترنت پرسرعت همراه بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: گفت: با احداث یک سایت جدید توسعه تلفن و اینترنت پرسرعت همراه در روستای لَتی شهرستان درمیان، اهالی این روستا از این سرویسهای ارتباطی و خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات بهرهمند شدند.
بهی، افزود: همچنین با ارتقاء تکنولوژی سایت تلفن همراه روستای هیرد شهرستان نهبندان، پوشش اینترنت پرسرعت همراه در این روستا برقرار شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: این پروژهها با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرا شده است.