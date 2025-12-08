در راستای تقویت همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی در حوزه ورزش، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه باهدف توسعه فعالیت‌های مشترک در بخش‌های آموزش تخصصی، تحقیقات ورزشی، برنامه‌ریزی، تربیت نیروی متخصص و اجرای طرح‌های کاربردی منعقد شده است. دو طرف در این مراسم بر ضرورت ایجاد بستر‌های همکاری پایدار و مؤثر تأکید کردند.

بر اساس مفاد این توافق، محور‌های همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:

اجرای پروژه‌های مشترک تحقیقاتی در حوزه ورزش و فعالیت بدنی

تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو برای دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی

استفاده مشترک از امکانات، آزمایشگاه‌ها و فضا‌های ورزشی

برگزاری همایش‌ها، سمینار‌ها و دوره‌های مهارت‌افزایی

طراحی طرح‌های اجرایی باهدف ارتقای سلامت و ترویج ورزش در جامعه

در مراسم امضای تفاهم‌نامه، دکتر سید عبدالحمید احمدی و دکتر رحمان سوری به نمایندگی از دو دانشگاه، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی و اجرایی موجود، این همکاری را گامی مهم در ارتقای کیفیت تحقیقات ورزشی، بهبود سیاست‌گذاری‌های مرتبط و تربیت متخصصان آینده عنوان کردند.