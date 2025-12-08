پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل توانیر گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگو برق مصرف میکنند و تنها ۲۵ درصد بیش از حد مجاز هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران امروز در برج میلاد برگزار شد .
مصطفی رجبیمشهدی در این رویداد افزود: امسال حدود یکمیلیون مشترک جدید به صنعت برق اضافه میشود.
وی با اشاره به توسعه نیروگاهها گفت: از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ باید ۵۷ واحد نیروگاه حرارتی جدید وارد مدار شود. این امر نیازمند زیرساختهای اصولی است
وی گفت: ناترازی برق بیش از دو دهه است که ادامه دارد و سیاستهای نادرست در حوزه قیمتگذاری انرژی بر آن تأثیر گذاشته است؛ از جمله قانون تثبیت قیمتها که موجب شد تعرفه برق سالها ثابت بماند و سرمایهگذاری در بخشهای که با برق ارزان است توجیه اقتصادی داشته باشد و در سایر بخشها سرمایه جذاری صورت نکیرد همچنین قانون هدفمندی یارانهها که میتوانست به کاهش مصرف کمک کند تنها در سال اول اجرا شد و ادامه پیدا نکرد.
رجبیمشهدی گفت: امسال برای نخستینبار بهصورت جدی موضوع استخراج غیرمجاز رمزارزها را پیگیری کردیم و اگرچه برخی قوانین وضع شد، اما کافی نیست؛ چون در بسیاری از کشورها این فعالیت جرمانگاری شده است.
وی ساماندهی انشعابات غیرمجاز را از اقدامات مهم دیگر عنوان کرد و افزود: در حوزه کشاورزی و سکونتگاههای غیرمجاز مشکلات جدی داشتیم و با همکاری قانونگذار به دنبال ایجاد شمارشگر حقوقی برای اماکن غیرمجاز هستیم.
به گفته مدیرعامل توانیر، تاکنون بیش از ۶۵ هزار انشعاب غیرمجاز ساماندهی شده است.
وی با اشاره به الگوی مصرف افزود: ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگو مصرف میکنند و تنها ۲۵ درصد بیش از حد مجاز هستند.
وی تأکید کرد برنامه وزارت نیرو این است که به جای قطع برق مشترکان پرمصرف، محدودسازی هوشمند اعمال شود تا افراد پرمصرف انرژی مورد نیاز خود را از تابلوی سبزدریافت کنند.
مدیرعامل توانیر گفت: توسعه ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، نصب بیش از ۶ میلیون کنتور هوشمند، احداث و ارتقای ۳۴۸۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه کوچکمقیاس از جمله طرحهای توسعهای وزارت نیرو هستند