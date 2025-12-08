پخش زنده
هفته پانزدهم فوتبال لیگای اسپانیا با شکست رئال مادرید ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
الچه ۳ - ۰ جیرونا
والنسیا ۱ - ۱ سویا
اسپانیول ۱ - ۰ رایو وایکانو
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو (گلها: ویلیوت سوئدبرگ ۶۴ و ۲ + ۹۰)
* برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:
اوساسونا - لوانته
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۰ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.