به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

الچه ۳ - ۰ جیرونا

والنسیا ۱ - ۱ سویا

اسپانیول ۱ - ۰ رایو وایکانو

رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو (گل‌ها: ویلیوت سوئدبرگ ۶۴ و ۲ + ۹۰)

* برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:

اوساسونا - لوانته

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۰ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.