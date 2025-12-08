پخش زنده
دبیر دومین نمایشگاه کیش اکسپو ۱۴۰۴ گفت: این نمایشگاه فرصتی مهم برای توسعه روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا قادری، گفت: حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، فولاد، صنایع نساجی، صنایع غذایی و کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه هوش مصنوعی در این نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری خود را ۱۸ تا ۲۳ آذر ارائه میکنند.
او با اشاره به حمایت برخی سازمانها و مجامع معتبر بینالمللی از این رویداد، گفت: سازمان ACDE، انجمن گفتوگوی کشورهای آسیایی با عضویت ۳۵ کشور و سازمان همکاری شانگهای، دبیرکل و معاون دبیرکل خود را بهعنوان سخنران به کیش میفرستند و این سازمانها سرمایهگذاران کشورهای عضو را هم برای حضور در نمایشگاه دعوت کردهاند.
محمدرضا قادری خاطرنشان کرد: امسال سرمایهگذاران از نظر مقیاس توان مالی و حوزه فعالیت، دقیق و متناسب با طرحهای ارائهشده با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزنان بازرگانی و اتاقهای مشترک دعوت شدهاند.
دبیر نمایشگاه کیش اکسپو ۱۴۰۴، گفت: بخشهای تخصصی، نشستهای گفتوگوی کارشناسی و کارگاههای آموزشی در حوزه سرمایهگذاری نیز در دل نمایشگاه با هدف ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل چالشها و موانع سرمایهگذاری برگزار میشود.