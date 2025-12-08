به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان میزبان تیم پزشکی "کانون رویای مادری" است، گفت: تخصص این تیم درمان ناباروری اولیه است.

رقیه موسویان افزود: این تیم پزشکی برای نخستین بار در روز‌های ۲۷ و ۲۸ آذرماه به آذربایجان‌غربی سفر می‌کند و خدمات مشاوره و ویزیت رایگان به زوج‌های نابارور ارائه می‌دهد.

موسویان تصریح کرد تیم مذکور، علاوه بر روش‌های علمی، از شیوه‌های طب ایرانی-اسلامی برای رفع مشکلات ناباروری بهره خواهد برد و خدمات خود را در شهرستان‌های استان نیز ارائه می‌دهد.

وی گفت: از جمله اهداف بسیج جامعه زنان، کمک به تحکیم و تعالی خانواده، ترویج جمعیت‌پذیری و تشویق به فرزندآوری است که حضور این تیم پزشکی در استان در راستای تحقق این اهداف انجام می‌گیرد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای استان، با اشاره به فعالیت‌های گسترده بسیج جامعه زنان در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده افزود: آموزش مهارت‌های فنی و کسب و کار‌های خانگی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارآفرینان و مشاوران کسب‌وکار و شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان استان از جمله اقدامات مهم این سازمان است.

موسویان اضافه کرد: هم‌اکنون حدود ۵۰۰ گروه جهادی در استان فعال هستند که در حوزه‌هایی مانند کمک‌های معیشتی، حمایت از محکومان، تهیه سیسمونی وکمک به محرومان فعالیت می‌کنند.

مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجان‌غربی، همچنین از برگزاری جشنواره ملی "ایران‌دخت"با هدف ترویج مد و لباس عفیفانه و تولید پوشاک مطابق با گفتمان انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: جشنواره "دنیز دوخت" هم در سطح استان برگزار می‌شود تا در زمینه طراحی و تولید لباس‌های اسلامی و ایرانی رقابت شکل گیرد و آثار برتر در قالب نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی ارزیابی و داوری شوند.

وی افزود: آثار برگزیده به جشنواره ملی ارسال و درصورت تأیید، حمایت‌های لازم برای تولید انبوه آنها صورت خواهد گرفت.

موسویان به برگزاری جشنواره " نهال" برای نونهالان در مهد‌های کودک و پیش‌دبستانی هم اشاره کرد و گفت: این جشنواره شامل آثار هنری و قرآنی کودکان است و تاکنون حدود ۸۰۰ اثر جمع‌آوری شده است.

وی تصریح کرد: آثار برتر در نمایشگاهی در استان به نمایش گذاشته شده و به صورت کشوری نیز در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شوند.

مسئول بسیج جامعه زنان استان افزود: هم‌اکنون نزدیک به ۹۰ مهد قرآنی در مساجد استان فعال است که در آنها آموزش‌های دینی و قرآنی به نونهالان ارائه می‌شود.