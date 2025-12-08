

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، محمد رضا جوکار گفت: در پی گشت و بازرسی‌های مستمر این اداره، یک دستگاه حفاری غیر مجاز (الاکلنگی) در روستا ده بالای شهرستان تفت شناسایی و بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.



وی افزود: این دستگاه پس از انجام مراحل قانونی، به انبار اداره منابع آب شهرستان تفت منتقل و پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.



جوکار با تأکید بر اینکه هرگونه حفر چاه بدون دریافت مجوز از شرکت آب منطقه‌ای غیرقانونی است، بیان کرد: گشت‌های بازرسی و نظارتی اداره منابع آب شهرستان‌های تفت و اشکذر و زارچ به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال پایش فعالیت‌ها در محدوده دشت‌های تحت پوشش هستند و با هرگونه تخلف در زمینه برداشت یا حفاری غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.



وی در پایان از همکاری مؤثر دستگاه قضایی و انتظامی در اجرای قانون و صیانت از منابع آب زیرزمینی قدردانی کرد و از شهروندان و بهره‌برداران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه حفر چاه یا برداشت غیرمجاز آب، موضوع را از طریق شماره ۳۱۰۷۷ به اداره منابع آب شهرستان اطلاع دهند.