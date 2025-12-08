رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از تدوین جامع‌ترین اطلس گیاهان دارویی استان و تولید ۲۰ محصول غذایی و دارویی از گیاهان استراتژیک منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از تدوین جامع‌ترین اطلس گیاهان دارویی استان و تولید ۲۰ محصول غذایی و دارویی از گیاهان استراتژیک منطقه خبر داد و گفت: اقدامات جهاددانشگاهی بیانگر ورود جدی استان از مرحله پژوهش به مرحله تولید و بازار است.

مجتبی ابراهیمی رومنجان افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات این نهاد در مسیر توسعه علمی و فناورانه استان، تدوین اطلس کاربردی گیاهان دارویی است.

وی گفت: این اطلس بی‌نظیر به‌عنوان کامل‌ترین مرجع درباره ظرفیت‌ها و ویژگی‌های گیاهان دارویی خراسان جنوبی شناخته می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: در این اطلس تلاش کرده‌ایم تمامی اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و دانشجویان از معرفی ویژگی‌های زیستی و اکولوژیکی گیاهان گرفته تا کاربرد‌های دارویی، اقتصادی، تجاری و کارآفرینانه آنها را گردآوری کنیم.

ابراهیمی افزود: تولید ۱۶ فراورده غذایی و چهار فراورده دارویی از گیاهان استراتژیک استان، نشان‌دهنده حرکت جدی ما از مرحله پژوهش به مرحله تولید و بازار است.

وی افزود: امروز خراسان جنوبی ظرفیت بالقوه چشمگیری در حوزه گیاهان دارویی دارد و اگر این ظرفیت با دانش، فناوری و برنامه‌ریزی صحیح همراه شود، می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی رشد اقتصادی استان تبدیل شود.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: در همین خصوص، مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان را راه‌اندازی کرده‌ایم تا بستر انجام پژوهش‌های تخصصی، آزمایش‌های استاندارد و توسعه فناوری‌های نوین فراهم شود، این مجتمع حلقه اتصال میان دانشگاه، صنعت و بازار خواهد بود.

ابراهیمی افزود: برای تکمیل این مسیر نیازمند تامین اعتبار برای تکمیل مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی و نیز ساخت مجتمع سلامت بانوان هستیم، چرا که این دو مجموعه ستون‌های اصلی توسعه علمی و سلامت‌محور استان به شمار می‌روند.

وی گفت: مجتمع تحقیقات، موتور محرک نوآوری در حوزه گیاهان دارویی است و مجتمع سلامت بانوان نیز خدمات تخصصی، آموزشی و پژوهشی مهمی در حوزه سلامت ارائه خواهد کرد.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزش عالی گفت: در دنیای امروز آموزش صرفا نظری پاسخگوی نیاز جامعه نیست، بر همین اساس، ما بر لزوم راه‌اندازی بوت‌کمپ‌ها در ساختار آموزش عالی تاکید داریم.

ابراهیمی افزود: بوت‌کمپ‌ها می‌توانند مهارت‌های عملی و تجربه واقعی را به دانشجویان منتقل کنند و آنها را برای ورود سریع به بازار کار آماده سازند، این رویکرد نقش مهمی در رفع نیاز‌های تخصصی استان و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه استان دارای ظرفیت‌های بزرگ و کمتر شناخته‌شده است گفت: اگر با اتکا به دانش بومی و پژوهش‌های کاربردی و از طریق همکاری نهاد‌های اجرایی، دانشگاهی و بخش خصوصی حرکت کنیم، حوزه گیاهان دارویی می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی توسعه پایدار در استان تبدیل شود.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: هدف ما این است که از دل پژوهش، فرصت‌های واقعی برای اشتغال جوانان، توسعه صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم استان در بازار ملی گیاهان دارویی ایجاد کنیم.

ابراهیمی رومنجان افزود: تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی، حمایت از شرکت‌های فناور، تقویت ارتباط با مراکز تحقیقاتی کشور و ایجاد زنجیره ارزش در حوزه گیاهان دارویی از دیگر برنامه‌هایی است که به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی گفت: با تکمیل زیرساخت‌های پژوهشی و افزایش حمایت‌ها، نقش جهاددانشگاهی در توسعه علمی و اقتصادی استان روزبه‌روز پررنگ‌تر خواهد شد و خراسان جنوبی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در حوزه گیاهان دارویی و اقتصاد دانش‌بنیان به دست آورد.