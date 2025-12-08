پخش زنده
هرگونه استفاده از چاه های غیرمجاز برای کشت و آبیاری در کلات ممنوع است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس امور منابع آب کلات با اشاره به اجرای قانون توزیع عادلانه آب و مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و شورای تأمین این شهرستان گفت: انسداد چاه های غیرمجاز با جدیت کامل در دستور کار امور منابع آب قرار گرفته است و تیم های کارشناسی به صورت مستمر در حال پایش و کنترل هستند.
کریمی فرد با بیان اینکه چاه های غیرمجاز تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی و حتی امنیت آب شرب مردم شهرستان محسوب می شود، افزود: کشاورزان به طور جدی از هرگونه کشت و آبیاری با استفاده از چاه های فاقد مجوز خودداری کنند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، چاه به صورت فوری مسدود می شود و فرد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. همچنین خسارت واردشده به آبخوان طبق تعرفه های مصوب محاسبه و از طریق مراجع قضایی دریافت خواهد شد.
رئیس امور منابع آب کلات تأکید کرد: تنها چاه های دارای پروانه بهره برداری معتبر حق فعالیت دارند و هرگونه برداشت آب خارج از این چارچوب غیرقانونی و قابل پیگرد است.
این مقام مسئول در پایان از همکاری کشاورزان برای صیانت از منابع حیاتی آب شهرستان قدردانی کرد و گفت: مدیریت درست آب، تضمین کننده آینده کشاورزی و امنیت آبی کلات است.