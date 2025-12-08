همایش روز جهانی معلولان با عنوان ما می توانیم در گرمسار برگزار و از توانخواهان فعال در عرصه های مختلف تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمد نسیمی مدیرکل بهزیستی استان سمنان در همایش ما می‌توانیم با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند گفت : کی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بهزیستی در بخش معلولان توجه به توانمند سازی معلولان در بخش های اشتغال ، هنری و ورزشی است.

وی با اشاره به تشکیل ۴۰۰ پرونده پرداخت تسهیلات اشتغال به توانخواهان در یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت : تاکنون پرداخت تسهیلات به متقاضیان ۲۰۰ پرونده تایید شده است .

نسیمی با بیان اینکه معلولان هنرمند استان سمنان امسال ۲۳ نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره تاتر معلولان ارسال کرده اند گفت : داوری نهایی در بخش فیلنامه و نمایشنامه در حال انجام است .