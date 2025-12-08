آزادی ۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد مالی در کهگیلویه و بویراحمد
فتحی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد مالی در استان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با بیان اینکه در سالجاری ۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد مالی در استان آزاد شدند گفت: بدهی این افراد حدود ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم تقریباً دو برابر سال گذشته است.
علیعباس فلاحتی افزود: از این ۸۵۰ میلیارد تومان ۴۳۰ میلیارد تومان گذشت شاکیان بوده و ۳۹۰ میلیارد تومان نیز از طریق اعسار تأمین شده است.
فلاحتی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه گذشت رتبه اول و در زمینه اعسار رتبه دوم کشور را دارد، اضافه کرد: در سال گذشته نیز ۲۰۳ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مالی در استان از زندان آزاد شدند که از ۴۵۰ میلیارد تومان مجموع بدهی این افراد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۷۰ درصد بدهیها از سوی شاکیان بخشیده شد.
رئیس کل دادگستری استان نیز در این آئین با اشاره به بهبود شاخصهای قضایی گفت: از نظر رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی استان در رتبههای اول و دوم کشور قرار دارد و در شاخصهای دادرسی سال گذشته رتبه ۹ کشور را کسب کردیم.
محبوب افراسیاب با بیان اینکه در استان طرح پایش زندانیان نیز جایگاه دوم کشور را دارد اضافه کرد: استان از نظر شاخصهای توسعه عقبماندگیهایی دارد و دستگاه قضایی باید در کنار دولت برای ارتقای استان نقشآفرین باشد.
نماینده انجمن حمایت زندانیان استان نیز گفت: در سال جاری به همت انجمن حمایت از زندانیان ۲۵ نفر از زندانیان با بدهی بیش از ۶۰ میلیارد ریال آزاد کردهایم از زندان آزاد شدند.
حمیدرضا رحیمینیا افزود: برگزاری کلاسهای آموزشی برای همه زندانیان در دستور کار قرار گرفته و میزان کمک به زندانیان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان هم در این آئین با اشاره به نقش رسانه گفت: وظیفه رسانه پرداختن به فرهنگ و روحیه گذشت مردم استان است.
سید شهریار گنجی افزود: با وجود محرومیتهای استان و تحت پوشش بودن حدود ۲۶ درصد مردم توسط نهادهای حمایتی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه بخشش و گذشت رتبه اول کشور را دارد موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است.
گنجی با اشاره به حاشیههای ایجادشده پس از پرونده قتل دکتر داودی گفت: به فرهنگ و مردم استان اهانت شد در حالی که همین استان در همان سال رتبه اول کشور در بخشش را به دست آورد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با بیان اینکه رسانهها و مسئولان باید با همکاری یکدیگر این واقعیتها را به صورت نمادین و اثرگذار معرفی کنند گفت: صدا و سیما آمادگی کامل دارد تا در حوزه تولید محتوا، فضاسازی شهری و پوسترهای فرهنگی، در کنار دستگاههای متولی برای ترویج فرهنگ گذشت و بخشندگی مردم استان کمک کند.