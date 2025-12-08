به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان شهرضا گفت: در این اردوی جهادی سلامت که در درمانگاه قائمیه برگزار شد، ۴۰ نفر از پزشکان متخصص و عمومی، دندانپزشکان و کادر درمانی، به ارائه خدمات متنوع درمانی به مددجویان کمیته امداد این شهرستان پرداختند.

ابراهیم حیدری افزود: در این طرح، حدود ۵۰۰ نفر از مددجویان از خدمات مختلفی از جمله خدمات دندانپزشکی شامل جرم‌گیری، معاینه، ترمیم و عصب‌کشی و همچنین خدمات درمانی سونوگرافی، مشاوره تغذیه، غربالگری، مامایی، ارتوپدی و دیگر خدمات تخصصی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده، ادامه داد: به‌طور میانگین هر خانوار شرکت‌کننده در این اردوی جهادی، از سه خدمت درمانی و بهداشتی استفاده کرده است، که این موضوع نقش موثری در کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند داشته است.

حیدری گفت: این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و گروه‌های جهادی، در تلاش است با تداوم چنین برنامه‌هایی، سطح سلامت مددجویان را ارتقا داده و دسترسی آنان به خدمات تخصصی درمانی را تسهیل کند.