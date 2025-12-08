سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم گفت: بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن بازار و سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت از ۲۲ تا ۲۵ آذر در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.

۲۲ آذر، آغاز برپایی دو نمایشگاه پژوهش و تجهیزات مواد آزمایشگاهی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی ابطحی سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، امروز در نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن بازار و سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت که در سالن معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد گفت: این جشنواره که از اول آذر در ۳۱ استان شروع شده است تا ۲۰ آذر ادامه دارد، در همین راستا قرار است ارتباط خوبی بین دستگاه‌ها شکل بگیرد و ماموریت استانی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در این جشنواره، ماموریت‌ها و چشم انداز‌هایی تعریف شده است، توسعه دانش محور را از اهداف این جشنواره در استان‌ها برشمرد و افزود: برای تعیین شاخص‌های برترین استان‌ها، شاخص‌های کیفی و کمی در نظر گرفته شده است که در نهایت این شاخص‌ها بررسی می‌شوند.

ابطحی با بیان اینکه در این جشنواره، استان‌های برتر، از مزایایی بهره‌مند می‌شوند، گفت: در این رویداد برای دانشجویان، هدایایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: کمک به ارتباط دانش آموزان با پارک‌های علم و فناوری در طرح درب باز دانشگاه تحت عنوان جامعه و دانشگاه از دیگر برنامه‌های این جشنواره محسوب می‌شود.

ابطحی گفت: تعداد دانش آموزان پژوهنده منتخب کشوری به تفکیک دوره تحصیلی انتخاب شدند که به همین منظور مراسم تجلیل از آنها ۲۳ آذر برگزار می‌شود.

وی از جمله شاخص‌های انتخاب پژوهشگران برتر را نقش آفرینی موثر در تولید علم ذکر کرد و افزود: در کل ۲۴۵ پژوهشگر،۹۴ پژوهشگر جوان در۷ حوزه علمی معرفی می‌شوند.

ابطحی گفت: ترویج عمومی فرهنگ پژوهش و فناوری در مدارس و تعاملات میان دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه‌ها شکل گرفته است. در حوزه ارتباط با صنعت نیز، پارک‌ها و مراکز رشد ورود پیدا کردند.