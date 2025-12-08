به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر ایلامی افزود: میزان بیماران سرپایی در ۴ هفته اخیر از ۱۱ درصد به ۱۷ درصد و بیماران بستری از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در مدارس هم شیوع آنفولانزا سه برابر شده است و از دو و نیم درصد به شش و نیم درصد افزایش یافته است.

وی تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را در قطع زنجیره انتقال بیماری، بسیار موثر دانست و گفت: تهویه محیط، بهداشت فردی شامل شستشوی دست‌ها و استفاده از ماسک و ضدعفونی کردن سطوح پرتماس و جلوگیری از تجمع‌های غیر ضرور به مهار بیماری کمک زیادی می‌کند.