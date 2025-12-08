پخش زنده
هفتمین کارگروه تخصصی زیرساختهای پژوهشی و ابر پروژههای علمی از امروز در تهران آغاز به کار کرد و تا ۱۹ آذر به تبادل تجربیات خواهد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین نشست «کارگروه بریکس در زمینه زیرساختهای پژوهشی و پروژههای مگاساینس» امروز ۱۷ آذرماه به میزبانی ایران آغاز به کار کرد.
این نشست با حمایت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار میشود و طی سه روز، میزبان هیئتهای علمی و فناوری از کشورهای عضو بریکس خواهد بود.
بریکس (BRICS) بهعنوان یکی از مهمترین بلوکهای نوظهور اقتصادی، علمی و فناورانه جهان، شامل ایران، برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی است. این مجموعه طی سالهای اخیر با تمرکز بر توسعه همکاریهای علمی، زیرساختهای پژوهشی و پروژههای بزرگ علمی، نقش مهمی در جهتدهی به سیاستهای علم و فناوری و شکلگیری پروژههای مشترک نظیر مراکز محاسبات پیشرفته، شتابدهندههای ذرات، رصدخانههای عظیم، زیستبانکها و سایر مگاپروژههای علمی ایفا کرده است.
روز نخست این نشست با ارائه شرکتکنندگان همراه خواهد بود. در بخش افتتاحیه، نمایندگان ایران، به ارائه سخنرانی و بیان ظرفیتهای کشور در حوزه زیرساختهای پژوهشی و اقتصاد دانشبنیان میپردازند.
سپس نمایندگان دیگر کشورهای عضو نیز سخنرانیهای افتتاحیه خود را ارائه میکنند.
در ادامه برنامه، گزارشی از نشست قبلی این کارگروه که در روسیه برگزار شده بود توسط نماینده این کشور ارائه خواهد شد. این گزارش شامل جمعبندی مباحث، تصمیمات اتخاذ شده و روند اجرای مصوبات خواهد بود.
همچنین در بخش بعدی، کشورها ارائههای خود را درباره سیاستها، دستاوردها و برنامههای ملی در حوزه زیرساختهای پژوهشی و ابرپروژههای علمی ارائه خواهند کرد. این ارائهها زمینهای برای شناخت بهتر ظرفیتها، اولویتها و فرصتهای همکاری میان اعضا فراهم میکند.
نشست بریکس در روزهای آینده با جلسات تخصصی، بررسی پروژههای مشترک، تبادل تجربیات و برنامهریزی برای همکاریهای جدید ادامه خواهد داشت.
در دومین روز از این رویداد، نمایندگان کشورها به طرح پیشنهادها برای برنامههای مشترک، راهبردها و برنامههای آینده در حوزه زیرساختهای پژوهشی و ابرپروژههای علمی میپردازند و سپس سند چارچوب همکاری مشترک مورد بررسی و جمعبندی قرار خواهد گرفت.
طی روزهای آتی، بازدید از مراکز پیشرفته علمی کشور در دستور کار قرار دارد که آزمایشگاه ملی مغز و پژوهشگاه دانشهای بنیادی یکی از مهمترین این مقاصد خواهد بود.
این بازدیدها با هدف آشنایی نزدیکتر کشورهای بریکس با توانمندیهای علمی و پژوهشی ایران و تقویت مسیرهای همکاری بینالمللی انجام میشود.