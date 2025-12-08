پخش زنده
آیین افتتاح همزمان پروژههای عمرانی، آموزشی، توانبخشی و تربیت بدنی در سراسر کشور صبح امروز با حضور وزیر آموزشوپرورش در مجتمع آموزشی پیامبر اعظم(ص) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم بخشی از برنامه ملی گسترش خدمات حمایتی، آموزشی و توانبخشی برای کودکان با نیازهای ویژه است؛ برنامهای که با هدف ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصتهای برابر برای این دانشآموزان طراحی شده است. این اقدام در راستای تأکید بر اهمیت توجه ویژه به کودکان استثنایی و تحقق عدالت آموزشی صورت میگیرد.
همزمان با این مراسم، «نمایشگاه توانمندیهای تخصصی آموزشی، توانبخشی و تربیتبدنی» نیز برگزار خواهد شد که طی آن دستاوردها، تجهیزات و خدمات تخصصی ارائه شده در استانها به نمایش گذاشته میشود.