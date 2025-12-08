پخش زنده
فصل جدید مسابقه ماندنیها به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سنجش دانش و اطلاعات عمومی شرکت کنندگان موضوع این مسابقه است.
مبارزه سرداران بلوچ با اشغالگران انگلیسی در سال ۱۸۷۷ میلادی، موضوع نمایش سرداران سرحد است.
این اثر هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش میشود.
شبکه افق «مسیر» را شنبهها ساعت ۲۲ پخش و یکشنبهها ساعت ۱۴ بازپخش میکند.
گفتوگو درباره رویدادهای تاریخی رویکرد این برنامه است.
گروه مبتکران هر روز ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه از شبکه پویا پخش میشود.
این پویانمایی داستان شخصیتهایی است که برای حل مسائل، دست به اختراع میزنند.