مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه به بارشهای فراگیر در استان تمهیدات لازم برای پیشگیری از آبگرفتگیها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی در گفتوگو با خبر خوزستان افزود: بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بارشها در خوزستان به صورت فراگیر میباشد و در برخی از مناطق به صورت نقطهای خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای جلوگیری و پیشگیری برای مقابله با سیلاب و آبگرفتگیها انجام شده است، ادامه داد: با توجه به وقوع صاعقه و رعد و برق از شهروندان درخواست میشود از احتیاطهای لازم را انجام دهند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان بیشترین مشکل در بارشهای شدید در نقاطی از جمله اهواز، کوت عبدالله، سوسنگرد، آبادان و خرمشهر ماآبهای سحطی دانست و ادامه داد: بیشترین مشکل نیز در شهرهای شمال شرقی استان سیلاب هلی لحظهای است که برای این موارد تمهیدات لازم پیش بینی شده است.