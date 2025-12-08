رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در خصوص صنایع کوچک باید تغییر کند و دولت برای تسهیل تامین سرمایه در گردش برنامه ریزی کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ رضا علیزاده در همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور افزود: شرایط تولید سخت شده و تولیدکننده‌ها حتی تسهیلاتی در حد ۲ میلیارد تومان هم نمی‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند، گاهی یک مجموعه تولیدی گرفتار یک تسهیلات اندک است و سرمایه در گردش برخی واحد‌های تولیدی مختل شده است.

وی ادامه داد: بنگاه‌های کوچک با سرمایه‌های محدود توانسته‌اند بیشترین میزان اشتغال را در کشور ایجاد کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس در برنامه هفتم برای تکمیل زنجیره و خوشه‌های صنعتی تمهیداتی اندیشیده است، اگر دولت لایحه حمایت از این بنگاه‌ها را آماده کند، بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: قوانین موازی و متضاد در کشور زیاد وجود دارد و شاید نیازی به قوانین جدید برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نداشته باشیم، اما اگر دولت خلع قانونی احساس میکند به مجلس اعلام کند.